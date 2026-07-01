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Новости 1 июля 2026, 11:23

Перерыв в пленарных заседаниях ЗакСа продлится до конца сентября

фото ЗакС политика Перерыв в пленарных заседаниях ЗакСа продлится до конца сентября

Законодательное собрание 1 июля приняло постановление о перерыве в пленарных заседаниях до 24 сентября, передает корреспондент ЗАКС.Ру. Прошедшее заседание стало последним в седьмом созыве, следующее состоится уже после сентябрьских выборов.

"Установить перерыв в заседаниях Законодательного собрания Санкт-Петербурга с 7 июля 2026 года по 24 сентября 2026 года", — говорится в постановлении, принятом депутатами.

За постановление во втором чтении проголосовали 44 депутата, один выступил против. Спикер Александр Бельский предположил, что "кто-то не хочет уходить на перерыв".

Выборы назначены на 20 сентября. Голосование по ним продлится в течение трех дней, начиная с 18 сентября. В рамках Единого дня голосования петербуржцам предстоит выбирать депутатов Государственной думы и Законодательного собрания. Также состоятся выборы в МО "Автово" и довыборы в МО "Красненькая речка", МО "Новоизмайловское" и МО "Оккервиль". Три территориальные избирательные комиссии назначили довыборы накануне, 30 июня.

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру


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