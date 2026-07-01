ЗакС принял за основу обращение к Колокольцеву по вопросу номеров электромобилей

Петербургский парламент поддержал 1 июля в первом чтении обращение к главе МВД Владимиру Колокольцеву по вопросу введения отдельных регистрационных знаков для электромобилей, передает корреспондент ЗАКС.Ру. Документ на пленарном заседании представил депутат Михаил Амосов.

По словам депутата, по состоянию на начало 2026 года в Петербурге насчитывалось 4 067 электромобилей. Подобный вид транспорта более экологичен по сравнению с машинами, оборудованными двигателями внутреннего сгорания, отметил он. При этом владельцам электромобилей предоставляют определенные льготы, включая бесплатную парковку и бесплатный проезд по платным трассам, а для этого требуется быстрая идентификация подобных машин. Введение особых номеров позволило бы решить эту проблему, отметил Амосов, ссылаясь на опыт Китая и Белоруссии. При этом он продемонстрировал с трибуны, как выглядит белорусский номер электромобиля.

Предполагается, что в случае с такси это будут светоотражающие пластины желтого цвета с зеленой окантовкой и зелеными же буквенно-цифровыми комбинациями. В прочих случаях хотят установить пластины белого цвета с зелеными окантовкой, цифрами и буквами.

Помимо Амосова, подписи под проектом обращения поставили депутаты Андрей Алескеров, Любовь Менделеева, Александр Новиков и Марина Шишкина. На рассмотрение парламента документ поступил в конце мая.

На прошлой неделе ЗакС принял в третьем, окончательном чтении закон об освобождении в Петербурге владельцев электромобилей от уплаты транспортного налога до конца 2030 года. Норма также коснулась владельцев автомобилей на природном газе.

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру