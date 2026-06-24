В Петербурге отменили транспортный налог на электромобили

Законодательное собрание Петербурга 24 июня в третьем, окончательном чтении приняло законопроект об освобождении владельцев автомобилей с электродвигателем от уплаты транспортного налога, передает корреспондент ЗАКС.Ру. Льгота будет действовать до 2030 года. Документ отправлен на подписание губернатору.

Теперь налог не будут взыскивать за любые электромобили, кроме дорогостоящих. Ранее в городе действовали ограничения на мощность и страну производства авто с электродвигателем. В Смольном уверены, что такая мера поспособствует увеличению числа экологичных машин на дорогах.

В связи с принятием законопроекта чиновники в администрации Петербурга посчитали, что город не будет получать в виде налогов порядка 167 млн рублей ежегодно.

Автором инициативы стал губернатор Александр Беглов. Законопроект поступил на рассмотрение городского парламента в конце мая 2026 года.

Константин Леньков / Фото: Смольный