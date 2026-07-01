Бельский: "ЗакС 7-го созыва стал одним из самых открытых в истории Петербурга"

Председатель Законодательного собрания Александр Бельский 1 июля заявил, что седьмой созыв стал одним из самых открытых парламентов для жителей Петербурга в истории города, передает корреспондент ЗАКС.Ру. Своим мнением спикер поделился в конце пленарного заседания, которое стало последним в этом созыве.

— Собрание седьмого созыва стало одним из самых открытых парламентов в истории нашего города. [...] Пять лет назад мы в буквальном смысле открыли двери Мариинского дворца: теперь к нам можно прийти не только на экскурсию, но и для свадебной фотосессии, свободно заглянуть во внутренний сад, своими глазами увидеть, как проходят пленарные заседания, — заявил Бельский.

Спикер Заксобрания в качестве аргумента указал на вовлеченность петербуржцев в парламентскую работу. Бельский сообщил, что число обращений жителей города в Заксобрание увеличилось почти на 20 тысяч по сравнению с предыдущим созывом. Он также подчеркнул, что за последние пять лет горожане стали активнее участвовать в деятельности рабочих групп и комиссий парламента. В частности, он упомянул участие петербуржцев в обсуждении Генерального плана города и в слушаниях по бюджету.

В числе достижений парламента Бельский назвал создание рабочей группы по программе комплексного развития территорий (КРТ). Согласно документу, панельные хрущевки могут снести для строительства нового жилья. Депутаты приняли закон летом 2022 года, однако после волны негативной общественной реакции решили внести соответствующие поправки. Теперь для включения дома в программу нужно согласие жителей, а расселение ограничено муниципалитетом и смежными округами. Противники КРТ по-прежнему выступают за отмену закона. Сам Бельский ранее говорил, что не уверен в возможности для Петербурга найти инвестора для реализации программы в ближайшие пять лет.

— Инициатива позволила защитить права петербуржцев при реализации программы КРТ, — сказал спикер ЗакСа.

Бельский добавил, что Заксобрание седьмого созыва работало в сложных условиях, однако старалось принимать во внимание все проблемы города и его жителей. В своей речи он выразил благодарность губернатору, чиновникам Смольного, депутатам и петербуржцам за проделанную работу. Сегодня прошло заключительное заседание Заксобрания седьмого созыва. На нем депутаты утвердили постановление о приостановке пленарных заседаний до 24 сентября. В следующий раз парламентарии встретятся в обновленном составе в Мариинском дворце после сентябрьских выборов.

Голосование состоится с 18 по 20 сентября 2026 года. Петербуржцы выберут депутатов Государственной думы, Заксобрания и МО "Автово". Также пройдут довыборы в МО "Красненькая речка", МО "Новоизмайловское" и МО "Оккервиль". Территориальные избирательные комиссии уже назначили довыборы в этих муниципалитетах.

Екатерина Гусева, Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру