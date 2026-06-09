Горсуд отказал противникам КРТ в повторном рассмотрении заявки о референдуме

Петербургский Городской суд 9 июня оставил в силе решение Городской избирательной комиссии об отказе в проведении референдума об отмене КРТ, передает корреспондент ЗАКС.Ру. В конце апреля ГИК отказал активистам в проведении общегородского голосования по этому вопросу. Решение попытался обжаловать лидер "Центрального района за комфортную среду обитания" Ярослав Костров.

Поддержать Кострова в суд пришли три десятка человек, в том числе активистка Татьяна Атанасова, последовательно выступающая против закона о КРТ, и экс-депутат МО "Большая Охта" Манефа Королева. Интересы активиста на заседании представлял юрист Иван Попов. Со стороны ответчика в заседании участвовал зампред Горизбиркома Олег Зацепа.

Попов просил истребовать у ответчика все документы, инструкции и регламенты по вопросу проведения референдума. Свою просьбу он объяснил желанием выяснить, чем руководствовался ГИК при вынесении отказа. Зацепа ответил, что решение было "казуальным" и основывалось на ранее принятых решениях, при этом ГИК никогда не оформлял подобные сведения документально. Суд в удовлетворении просьбы отказал.

В своем иске Костров заявил, что даже после изъятия недействительных листов с подписями общее количество участников инициативной группы превышало минимальный порог для рассмотрения заявки. Протокол собрания содержал всю необходимую информацию, полагает он. В связи с этим он просил отменить решение об отказе и обязать ГИК повторно рассмотреть заявку активистов.

Попов отметил, что мнение ГИК "в этот раз не было единым". Он также высказал претензию к тому, что позиция Горизбиркома за прошедшие годы так и не была закреплена документально. Это, по его мнению, не дает возможности заявителям руководствоваться правилами ГИК и провоцирует ошибки с их стороны. Количество членов инициативной группы устанавливается при ее регистрации, продолжил юрист и пришел на этом основании к выводу, что ГИК не должен был учитывать недействительные подписные листы, а сосредоточиться лишь на верно оформленных. Протокол заседания и ходатайство инициативной группы, по его версии, фактически представляют собой единое целое.

Зацепа не согласился с доводами истца. Он сослался на необходимость предоставления в заявке протокола и ходатайства о проведении референдума. Форма протокола не утверждена, но он должен подтверждать факт проведения собрания. Участников инициативной группы Зацепа охарактеризовал как "470 неустановленных лиц", поскольку, по его мнению, в протоколе детально не перечислены участники. Формулировки вопроса в ходатайстве и протоколе незначительно, но отличаются. Это не позволяет подтвердить, что документы относятся к одному и тому же мероприятию. В целом, по его заявлению, иного решения, помимо отказа, Горизбирком вынести не мог.

— Участники инициативной группы, по крайней мере ее организаторы, сделали все, чтобы решение Городской избирательной комиссии было таким, а не другим, — считает Зацепа.

Костров в своей реплике заявил, что "жители должны иметь право на волеизъявление".

— Мы полностью четко исполнили требования закона. [...] Мы следовали букве и духу закона. Конечно же, наши требования нужно удовлетворить, — заявил истец.

Прокурор в своем выступлении отметил наличие расхождений, а также ошибки в представленных заявителями данных. Определить доподлинно волеизъявление граждан невозможно, поскольку в подписных листах отсутствовал вопрос, от метил он. Закон не обязывает комиссию доподнительно истребовать недостающие данные. В целом позиция прокурора соответствовала позиции ответчика. Процедура рассмотрения заявки в Горизбиркоме прошла без нарушений, отметил прокурор. Каждое из нарушений в заявке, по его мнению, является основанием для отказа в ее рассмотрении.

— Предлагаем в удовлетворении административного искового заявления отказать, — завершил он свою речь.

Закон о КРТ был принят в Петербурге летом 2022 года, он предполагает возможность сноса хрущевок 1957-1970-х годов постройки ради возведения новых зданий. Принятие закона вызвало недовольство горожан, так что уже спустя несколько месяцев его действие поставили на паузу с целью доработки. Мораторий длился до начала 2026 года, от него отказались после внесения в закон корректировок, касающихся процедуры включения домов в программу КРТ и географии расселения жильцов.

Противники КРТ посчитали изменения недостаточными и объявили в марте о планах провести общегородской референдум. Собрание инициативной группы состоялось 18 апреля, в поддержку референдума выступили 470 участников мероприятия при минимальном пороге в 300 человек. Авторы предложили вынести на обсуждение вопрос о признании утратившими силу закона о КРТ и поправок к нему. В конце апреля Горизбирком рассмотрел заявку активистов и отказал им в проведении референдума по формальным причинам. Спустя две недели Горсуд зарегистрировал иск Кострова об отмене принятого решения.

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру