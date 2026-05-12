Горсуд зарегистрировал иск противников закона о КРТ

Петербургский Городской суд зарегистрировал исковое заявление о признании незаконным отказа Городской избирательной комиссии в проведении референдума об отмене региональных законов о комплексном развитии территорий, сообщила 12 мая объединенная пресс-служба судов Северной столицы. В роли истца выступил лидер "Центрального района за комфортную среду обитания" Ярослав Костров, ответчиком указан Горизбирком.

"Административный истец Костров просит суд признать незаконным и отменить решение СПб ИК. [...] Обязать повторно рассмотреть вопрос о регистрации инициативной группы", — рассказали в судебной пресс-службе.

Дело зарегистрировали на прошлой неделе, 8 мая. Тогда же материалы передали судье.

О подаче иска стало известно за день до этого, 7 мая. Само решение об отказе в проведении референдума Горизбирком вынес на заседании 30 апреля. Причиной послужили ошибки в поданных документах, связанные с оформлением листов с подписями, отсутствие листа регистрации, разница в формулировках и ошибки, допущенные членами инициативной группы при заполнении бумаг. За отказ проголосовали 12 из 13 участников заседания ГИК.

Собрание инициативной группы состоялось 18 апреля в кинозале гостиницы "Москва". За проведение референдума высказались 470 человек при минимальном пороге, позволяющем обратиться в ГИК, в 300 человек.

Петербургский закон о КРТ предполагает возможность сноса хрущевок 1957-1970-х годов постройки для возведения на их месте новых зданий. Законодательное собрание приняло его летом 2022 года, позже норму поставили на паузу для корректировки из-за волны недовольства со стороны горожан. Мораторий действовал до начала 2026 года. Его отменили в связи с принятыми изменениями в законодательство, касающимися вопросов включения домов в программу КРТ и географии переселения жильцов.

