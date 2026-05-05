Они обманывают жителей города: Бельский о противниках КРТ

Председатель Законодательного собрания Петербурга Александр Бельский 5 мая в эфире радиостанции "КП Санкт-Петербург" упрекнул противников городского закона о комплексном развитии территорий в "обмане жителей". В частности, он высказался о попытке инициативной группы провести референдум по вопросу отмены закона о КРТ. Бельский подчеркнул, что сейчас жители "защищены" от неправомерного включения своих домов в программу.

– Они обманывают жителей нашего города. Все очень просто. На сегодняшний день основной критерий, по которому можно определять: если жители сами захотят участвовать в КРТ – они будут участвовать. Если не захотят – ничего с ними происходить не будет. <...> Это невозможно по закону, который принят в Петербурге. Все остальное – это попытка ввести в заблуждение людей, попытка определенного популизма. Тем более я же слежу за всем тем, что происходит. Эта инициативная группа собирается, когда им задают конкретные вопросы, они пытаются уходить со сцены, а не отвечать людям. Такого раньше не было, – сказал Бельский.

Бельский традиционно отметил, что считает программу КРТ в Петербурге не очень перспективной, поскольку он считает ее непривлекательной для бизнеса.

В середине апреля в Петербурге прошло собрание инициативной группы по вопросу об отмене закона о КРТ. Одним из его инициаторов выступил общественный деятель Ярослав Костров. Встреча прошла в гостинице "Москва". В ней приняли участие более 400 человек. Уже 30 апреля Санкт-Петербургская избирательная комиссия отказала в проведении референдума из-за выявленных нарушений в документах.

Закон о комплексном развитии территории принят депутатами парламента в 2022 году. Норма предусматривает снос старых хрущевок для строительства новой недвижимости вне зависимости от уровня износа дома. Собственники квартир в хрущевках выступили против такой инициативы, опасаясь переселения из спальных районов города в отдаленные районы. После критики закона петербургские депутаты инициировали корректировку федерального закона о КРТ. После этого в городском положении прописали условие о включении дома в программу лишь при согласии жителей, а также ограничили границы расселения территорией муниципалитета и смежных округов.

Константин Леньков / Фото: ЗАКС.Ру