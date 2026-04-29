ГИК собирается отказать в проведении референдума о КРТ

Петербургская избирательная комиссия планирует отказать инициативной группе в проведении городского референдума об отмене двух законов о комплексном развитии территорий, выяснил ЗАКС.Ру. Информация об этом содержится в проекте решения, подготовленном Горизбиркомом. Рассмотрение ходатайства о проведении референдума состоится в четверг, 30 апреля.

"Отказать в регистрации инициативной группы по проведению референдума Санкт-Петербурга в отношении проекта закона Санкт-Петербурга "О признании утратившими силу некоторых законов Санкт-Петербурга"", — говорится в проекте решения Горизбиркома.

В обосновании отказа комиссия указала на разницу в тексте выносимого на обсуждение законопроекта, приведенного в ходатайстве о регистрации инициативной группы и в протоколе собрания. В первом случае текст завершается словами "Губернатор Санкт-Петербурга", там же имеется прочерк для подписи. Во втором случае этого нет.

В ходатайстве о регистрации инициативной группы не указано количество ее членов, отмечается в проекте решения. Кроме того, на приложенных к документу листах с подписями участников инициативной группы отсутствуют вопросы, выносимые на референдум. По мнению ГИК, это не дает возможности достоверно определить, "в отношении какого вопроса <...> граждане ставили свои подписи".

Еще в тексте документа говорится, что авторы обращения не приложили лист регистрации, который бы подтверждал, что зарегистрированные члены группы действительно участвовали в собрании.

Претензии возникли и к списку участников инициативной группы. Всего в ее состав вошли 470 человек. В Горизбиркоме отметили, что один из участников не поставил подпись. Еще в шести случаях комиссия заметила недостоверные паспортные данные, в пяти — несоответствие указанного места жительства фактическому, а один горожанин не предоставил сведений о месте рождения.

"Подписание протокола в отсутствие подтверждения участия в собрании инициативной группы всех ее членов, в отсутствие письменного подтверждения их согласованного волеизъявления является нарушением порядка реализации инициативы проведения референдума, установленного Законом Санкт-Петербурга", — пришли к выводу в комиссии.

Напомним, собрание инициативной группы для организации референдума об отмене закона о КРТ состоялось 18 апреля в кинотеатре гостиницы "Москва". Участники выступили за вынесение на общегородское голосования законопроекта о признании утратившими силу двух законов Петербурга, регулирующих этот вопрос. Спустя два дня противники КРТ подали документы на рассмотрение в Горизбирком.

Это не первая за последние годы попытка провести референдум в Петербурге. Ранее активисты пытались добиться запрета самокатов и строительства небоскребов в Лахте. В обоих случаях ГИК им отказал.

