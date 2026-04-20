Критики КРТ подали в Горизбирком документы для проведения референдума

Ходатайство о проведении референдума об отмене закона о комплексном развитии территорий (КРТ) передали 20 апреля в Санкт-Петербургскую избирательную комиссию, рассказал лидер "Центрального района за комфортную среду обитания" Ярослав Костров в своих соцсетях. Инициативу поддержали 470 петербуржцев. Костров обратился к главе Центральной избирательной комиссии Элле Памфиловой и попросил ее лично проконтролировать проведение референдума о КРТ.

"…мы, представители всех районов города, просим вас взять под личный контроль вопрос организации референдума по проблеме КРТ. Комплект документов будет передан в городскую избирательную комиссию прямо сейчас. Мы ждём ваших решительных действий", - написал Костров.

Также Костров подчеркнул, что в Петербурге удалось превысить минимальное количество подписей для подачи заявки на проведение референдума в Горизбирком — 300. По его словам, подготовленный противниками КРТ комплект документов выверен юристами, которые учли предыдущие попытки проводить референдумы в Петербурге.

Собрание инициативной группы прошло 18 апреля в гостинице "Москва". Представители партии "Справедливая Россия" предоставили активистам юридическую поддержку и помогли им арендовать помещение для проведения встречи. Участники проголосовали за формулировку инициативы об отмене КРТ и выбрали граждан, которые могут представить интересы активистов в Горизбиркоме.

Закон о комплексном развитии территорий в Петербурге подразумевает снос хрущевок 1957-1970-х годов ради строительства новых зданий. Норму приняли в июне 2022 года, однако из-за критики со стороны граждан действие некоторых положений закона остановили. В закон вносились правки. Заксобрание одобрило их в декабре 2025 года. По новым правилам переселять участников КРТ можно только в то же муниципальное образование или в соседние. Также закон устанавливает, что в программу КРТ дом может попасть только при согласии собственников.

Дарья Нехорошева / Фото: Ярослав Костров