КГИОП против "копипаста"

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Парламент начал обсуждать законопроект Смольного о новых правилах рассмотрения заявок на наделение зданий статусом объектов культурного наследия. Норма, уже вызвавшая недовольство градозащитников, позволит КГИОП не рассматривать повторные заявления, если в них нет новых и важных подробностей. Парламентское большинство поддержало законопроект в первом чтении.

Законопроект о корректировке нынешнего порядка рассмотрения заявок на включение здания в перечень объектов культурного наследия внесли на рассмотрение Заксобрания неделей ранее. Губернатор Александр Беглов, по совместительству автор законопроекта, просил депутатов рассмотреть его в первоочередном порядке. Сама идея не нова. Похожую инициативу чиновники выносили на антикоррупционную экспертизу еще год назад.

Нынешнее законодательство в сфере охраны объектов культурного наследия позволяет гражданам подать обращение с предложением включить в перечень ОКН любое здание. На рассмотрение заявки у профильного комитета по охране памятников есть 90 дней. Проведение каких-либо строительных работ на это время на объекте запрещено. Норма использовалась градозащитниками для остановки работ по сносу того или иного объекта. Механизм срабатывал не всегда. С 2015 года в КГИОП поступило 413 таких заявлений. Из них повторных, без каких-либо уточнений – порядка 183. Положительные решения приняли по 63 заявкам, а на 157 писем ответили отказом.

– В данном случае речь не идет про запрещение чего-то. Просто более четко определяется порядок работы с документами. Логика в том, чтобы 10-15 раз не подавали заявки на один и тот же объект. Согласитесь, логика просматривается, – говорил Сухенко в ответ на вопрос лидера фракции "Новые люди" Дмитрия Павлова о потенциальной пользе законопроекта.

Теперь Смольный предлагает возвращать обращения заявителя без рассмотрения, если в них не найдется новых данных. Основанием для возврата станет "несоответствия установленным требованиям". Так чиновники собираются бороться с "копипастом" и пресечь искусственное затягивание проведения работ. По словам главы КГИОП Алексея Михайлова, подобная практика уже проработана в Московской и Ульяновской областях. Градозащитники раскритиковали инициативу еще на этапе внесения ее в парламент. Перед рассмотрением проекта представители объединения "Живой город" разослали обращения депутатам с требованием высказать свое мнение об инициативе. О таких письмах на заседании рассказала член фракции "Единая Россия" Наталия Астахова. Парламентарий заявила, что в целом документ поддерживает, однако причину недовольства общественников хотела бы прояснить.

– Они говорят, что очень часто, когда рассматриваются заявки, не прислушиваются к мнению профессионалов, которые имеют соответствующие [ученые] степени, опыт. Может это нет, я не знаю. Комиссия в закрытом режиме рассматривает. Очень часто, как им представляется, отказывают не совсем справедливо, – передала Астахова чаяния градозащитников.

Михайлов заявил, что понимает, о чем речь, и про каких ученых писали градозащитники. Тем не менее, в посутупавших письмах новых данных заявители не приводили.

– Те аргументы, на которые ссылается, в том числе, "Живой город", касается заявлений, которые поступали повторно, – это был абсолютный копипаст предыдущих заявлений, просто подписанные другими людьми, – сказал чиновник.

Дискуссия в Законодательном собрании собрала полярные мнения. И резко негативные, и наоборот.

Против выступила фракция "Яблоко". Ольга Штанникова и ее коллега Дмитрий Анисимов выступили против проекта. Они стали единственным депутатами, проголосовавшими против. Одна из претензий Штанниковой к законопроекту связана с федеральным законом, который обязывает представителей исполнительных органов власти отвечать на запросы граждан. Новый порядок, предлагаемый КГИОП, по ее мнению, этому положению соответствовать не будет. Отдельным событием заседание стало выступление Анисимова. Это его была его первая речь с трибуны парламента. Депутатское удостоверение он получил меньше месяца назад.

– Чтобы избежать конфликтов, нужно честно посмотреть на их причины. Если бы комитет по охране памятников принимал исключительно лаконичные, прозрачные и понятные горожанам решения – были бы у нас сегодня такие общественные баталии по поводу нашего исторического наследия? Я думаю, это риторический вопрос. [...] Решения об отказе во включении в реестр ОКН нередко основываются на мнении иногородних консультантов, – рассказал Анисимов.

"Яблочник" привел в пример случай, когда Смольный хотел привлечь к оценке эксперта из Ивановской области, которого Минкульт лишил статуса за несоблюдение градозащитного законодательства.

– Во многих случаях петербуржцы подают повторные заявления вовсе не для того, чтобы мешать. Часто это единственная возможность хоть как-то отсрочить снос здания, которое они считают ценным. Бывает, что суд впоследствии принимает их правоту, – добавил он.

С настороженностью к документу отнеслись члены фракции "Справедливая Россия - За правду". Марина Шишкина пообещала внести поправки. Сама цель законопроекта ей понятна – борьба с "административным спамом" и стандартизация процессов. Основные риски, по ее мнению, связаны с возможностью появления чрезмерно сложных требований к заявке и субъективизм при вынесении решений. Шишкина предложила создать одобренные комитетом методические рекомендации, а также организовать открытый реестр отказов с четким обоснованием вынесенных решений.

– Борьба со злоупотреблениями, другим языком. Однако, по нашему мнению, закону не хватает прозрачности и четкости в такой чувствительной для Петербурга сфере. Если мы боремся со злоупотреблением с одной стороны – мы должны быть безупречны с другой, – сказала Шишкина.

Также некоторые замечания были у ее коллеги Михаила Амосова. Он предположил, что некое заинтересованное лицо может умышленно подать неправильно оформленную заявку, чтобы определить последующую судьбу обращений от недобросовестных заявителей.

В поддержку документа выступил член фракции КПРФ Александр Рассудов, который в прошлом трудился в сфере недвижимости. Он рассказал о "политиках от градозащиты", а также привел в пример опыт европейских стран, где по его словам, суть и задачи градозащитной деятельности сильно отличаются от общепринятых в России понятий.

– Как только группа лиц подаст заявку – включается охранные мероприятия, которые действуют 90 дней и никто не предъявляет каких-либо требований к этим заявкам. К сожалению, это превратилось в злоупотребление правом, когда этими заявками по одним и тем же основаниям подаются разными лицами и парализуется добросовестная деятельность экономических агентов. К сожалению, эту практику взяли на вооружение некоторые радикальные группы. Их немного, но они крайне слышны и на виду. Назовем их "политиками от градозащиты". Если мы возьмем опыт нормальных стран, в том числе европейских – там градозащитниками называют только тех, кто создает эндаументы, выкупает здания, меняют их функционал, – выступил Рассудов.

Председатель Заксобрания Александр Бельский позже выступил с похожей мыслью. Он подчеркивал, что из-за повторных обращений бюджет Петербурга тратит деньги. Свое мнение он транслировал не в Законодательном собрании, а в эфире телеканала "Санкт-Петербург" из мобильной студии на полях Петербургского международного экономического форума.

– Шантаж, самый натуральный. По одному и тому же граждане обращаются и фактически как бы парализуют работу на тех или иных объектов. Конечно, КГИОП, правительство не может так работать. Вы представляете. Мы говорим, что каждая копейка в бюджете тратиться рачительно, а здесь мы 38 млн выбрасываем из-за того, что кто-то пишет жалобу, – посетовал Бельский, припоминая затраты "Метростроя Северной столицы" из-за простоя при сносе вестибюля метро "Фрунзенская".

Градозащитники еще до рассмотрения законопроекта в Заксобрании рассказывали ЗАКС.Ру, что намерены через суд признать норму не соответствующей закону.

Константин Леньков / Фото: ЗАКС.Ру