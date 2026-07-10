"Справедливая Россия" подала документы на выборы в ЗакС

Фото: Михаил Масленников, ЗАКС.Ру

Члены партии "Справедливая Россия" 10 июля подали документы в Горизбирком для участия в выборах в Заксобрание Петербурга. Это произошло спустя неделю после выдвижения кандидатов на съезде партии в Москве. За подачей документов наблюдал фотокорреспондент ЗАКС.Ру Михаил Масленников.

В мероприятии приняли участие, в частности, глава регионального отделения "Справедливой России" Надежда Тихонова и глава МО "Автово" Илья Шмаков. Оба выдвинуты по общегородскому списку партии. Тихонова идет под первым номером, Шмаков — под четвертым.

"Это очень важный этап. Этап подготовки пройден. Теперь — регистрация и активная избирательная кампания", — говорит Тихонова на видеозаписи, распространенной реготделением СР.

В Горизбирком партийцы шли со стороны Мариинского дворца. Часть из них облачилась в поло и бейсболки с партийной символикой.

В общегородском списке СР, кроме Тихоновой и Шмакова, также представлены участник специальной военной операции Олег Чернышев и ведущий Сергей Михеев. Также партия выставила кандидатов по всем 25 одномандатным округам и выдвинула претендентов в составе региональных групп.

Помимо "Справедливой России", документы в Горизбирком подали "Зеленые", "Новые люди", "Яблоко" и "Единая Россия". Партия "Зеленые" уже получила регистрацию на выборы.

Фото: Михаил Масленников, ЗАКС.Ру