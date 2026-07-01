ЗакС и открытость седьмого созыва

Фото: ЗАКС.Ру

Седьмой созыв петербургского ЗакСа провел 1 июля свое последнее пленарное заседание. В следующий раз депутаты соберутся в Большом зале Мариинского дворца только через три месяца — и это уже будут парламентарии нового, восьмого по счету созыва. На прошедшем заседании подводили итоги и, в частности, говорили об открытости городского парламента в последние пять лет.

Разговоры в Большом зале об открытости

Проект постановления о перерыве в заседаниях Законодательного собрания внес с голоса глава бюджетно-финансового комитета Денис Четырбок. Он же кратко представил содержание документа коллегам. Документ ставит проведение пленарных заседаний на паузу с 7 июля по 24 сентября, его приняли сразу в двух чтениях. В следующий раз депутаты соберутся уже после предстоящих выборов и в новом составе, это произойдет 30 сентября.

Возможно, голосование по проекту документа обошлось бы вовсе без обсуждений, но подвести итоги пяти лет работы захотела депутат Марина Шишкина. Она заявила с трибуны, что в седьмом созыве парламент стал более открытым, и связала это, в том числе, с личной позицией спикера ЗакСа Александра Бельского.

— Александр Николаевич, — обратилась Шишкина к Бельскому, — ваша способность слышать представителей всех политических сил, находить баланс и объединять коллег вокруг главных задач помогла быть нужными для горожан. Мариинский дворец остался местом для дискуссий, и они, по большей части, приводили к компромиссу и конкретному результату для города, а не политическим противостояниям.

Шишкина подкрепила свою мысль перечислением маркеров открытости городского парламента. В их числе оказались введение открытого поименного голосования, доступ к программам заседаний и возможность для горожан присутствовать на заседаниях. При этом она отметила конструктивную рабочую обстановку и отметила единодушие членов различных фракций при голосовании по важным вопросам.

Свое выступление Шишкина завершила еще одним обращением к главе парламента. "Александр Николаевич, а "Зенит"-то чемпион!" — констатировала известная поклонница петербургской команды, развернувшись к председателю. Бельский, который, помимо городского парламента, возглавляет и Федерацию футбола Санкт-Петербурга, охотно с этим согласился.

Сам спикер выступил со своим словом уже под занавес заседания. Его речь оказалась заметно более пространной, чем у Шишкиной. Бельский отметил, что на долю седьмого созыва выпали "отложенные последствия пандемии, специальная военная операция и экономические санкции". Отдельно он коснулся вопроса помощи участникам СВО и их семьям, решения социальных проблем и, в частности, упомянул отмену четырехмесячного ценза для вручения знака "Жителю блокадного Ленинграда", которая произошла в этом созыве. Теперь статус блокадника доступен всем гражданам, которые провели в осажденном городе хотя бы день, напомнил он.

Нашлось в его выступлении место и рассуждениям о гласности в руководимом им парламенте. По мнению спикера, седьмой созыв запомнится петербуржцам "как один из самых открытых парламентов в истории нашего города".

Как и Шишкина, Бельский вспомнил о введении открытого голосования и о праве горожан присутствовать на заседаниях. В числе других примеров он привел возможность проведения свадебных фотосессий в Мариинском дворце и посещения внутреннего дворцового сада по выходным. Вспомнил спикер и об участии горожан в рабочих группах по "наливайкам", по обсуждению вопросов о содержании собак и о корректировке закона о комплексном развитии территорий.

— Впервые в истории города парламент собрал Общественный штаб для того, чтобы привести к единому знаменателю принципиальный для Петербурга закон о КРТ. Отдельно благодарен здесь не только нашим депутатам, но и всем участникам, [...] которые принимали участие в этом штабе, — отдельно заявил он.

Стоит отметить, что не все участники Общественного штаба остались довольны результатами его работы. Противники КРТ считают, что их голоса не были услышаны при изменении нормы. В апреле они подавали заявку в Горизбирком для проведения общегородского референдума об отмене закона, но получили отказ. Попытка оспорить решение в суде ни к чему не привела. К слову, сам Бельский обвинял активистов в манипуляциях и высказывал сомнения в том, что программа сможет стартовать в горизонте ближайших пяти лет.

Скептическое "Яблоко"

Заметно менее оптимистично отозвались об итогах пятилетки члены фракции "Яблоко". Они вспоминали о проблемах, с которыми столкнулась фракция, и высказывали сомнения в значимости законотворческой работы парламента. Говорили оба члена фракции: и глава объединения Ольга Штанникова, и ее заместитель Дмитрий Анисимов.

Напомним, Анисимов получил мандат в мае после ухода из ЗакСа Александра Шишлова. Несмотря на недолгое время в парламенте, на трибуне он чувствовал себя уверенно.

Формально выступление Анисимова должно было касаться корректировки закона "Об основах научно-технической политики Санкт-Петербурга". Пятеро соавторов инициативы предложили дополнить преамбулу действующей нормы уточнением, что в Петербурге господдержка инновационной деятельности должна затрагивать технологические компании. Анисимов такое предложение поддержал, но немедленно усомнился в целесообразности подобного рода законопроектов.

— По сути, речь идет о добавлении нескольких слов, уточняющих сферы регулирования. Пять, глубокоуважаемые авторы предлагают добавить пять слов в преамбулу, если не считать предлоги, — оценил "яблочник" труды коллег и высказал мнение, что с такой работой мог бы справиться и искусственный интеллект.

Анисимов отметил, что в последние пять лет Заксобрание "стало заметно более открытым и публичным". Однако же, по его мнению, многие инициативы в сфере защиты прав граждан, качества городской среды и сохранения исторического наследия не доходят до стадии рассмотрения. В пример он привел отказ ЗакСа включить в повестку дня 1 июля законопроект "Яблока" о защите зданий с признаками объектов культурного наследия.

Отметим, что это не первый случай, когда депутаты отклоняют предложения "Яблока". Так, например, в марте ЗакС уже во второй по счету раз отказался обращаться в Конституционный суд для уточнения законодательства об иностранных агентах. Перед этим, в феврале, не получили поддержки вопросы о смягчении правил пользования платными парковками, представленные фракцией.

В свою очередь, выступление Штанниковой состоялось уже в рамках брифинга по окончании пленарного заседания. Депутат перечислила проблемы, с которыми петербургское "Яблоко" столкнулось в последнее время.

— Два депутата были вынуждены сложить свои полномочия. Из четырех трое не смогут принять участие в выборах, потому что мы лишены пассивного конституционного права, — пожаловалась она.

Напомним, в течение последнего созыва свои мандаты сдали оба изначально избранных члена фракции. Борис Вишневский* сделал это в связи с запретом иностранным агентам занимать выборные должности. Александр Шишлов — из-за штрафа за демонстрацию экстремистской символики, назначенного ему в конце апреля. Привлеченные к ответственности по этой статье лица на год лишаются права участвовать в выборах. Шишлов сложил полномочия, чтобы его преемник смог участвовать в выборах как действующий депутат ЗакСа.

Место Вишневского* получила Штанникова, однако и она не сможет участвовать в выборах из-за штрафа за демонстрацию экстремистской символики. Ее привлекли к административной ответственности за публикацию фотографии оппозиционера Алексея Навального**. В случае с Шишловым причиной послужило интервью с упоминанием Навального**.

*Минюст внес Бориса Вишневского в реестр иностранных агентов

**Росфинмониторинг внес Алексея Навального в список экстремистов и террористов

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру

* ФБК, ФЗПГ и Штабы Навального по решению суда от 9.06.2021 признаны экстремистскими организациями, их деятельность запрещена.

ФБК и ФЗПГ также внесены в реестр НКО - иностранных агентов.