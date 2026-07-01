ЗакС не включил в повестку предложение "Яблока" о защите зданий с признаками ОКН

Петербургский парламент 1 июля не стал рассматривать законопроект фракции "Яблоко" о введении ответственности за уничтожение или повреждение объектов с признаками культурного наследия, передает корреспондент ЗАКС.Ру. Включить этот вопрос в повестку дня предложил депутат Дмитрий Анисимов.

За включение документа в повестку дня проголосовали девять депутатов, против не выступил никто, воздержавшихся также не нашлось.

— Получается парадоксальная ситуация [с объектами, обладающими признаками ОКН]. — Здание уже стоит под временной государственной защитой, но наказания за его уничтожение нет. Наш законопроект устраняет этот пробел, — заявил с трибуны Анисимов.

Законопроект предусматривает корректировку действующего Кодекса об административных правонарушениях. Сейчас законом установлена ответственность за уничтожение или повреждение объектов культурного наследия и объектов, составляющих предмет охраны исторического поселения. В "Яблоке" хотят распространить это правило и на объекты, обладающие признаками ОКН. Также партийцы предлагают ужесточить наказание для нарушителей. Сейчас вилка штрафов колеблется между 500 тысячами и 20 млн рублей, ее предлагают установить в размере 1-40 млн рублей.

Законопроект поступил на рассмотрение ЗакСа в первой половине июня. Это не первый случай, когда парламентарии отказываются рассматривать инициативы "Яблока". Так было, например, в марте с проектом обращения в Конституционный суд для уточнения деталей законодательства об иноагентах.

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру