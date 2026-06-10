Фракция "Яблоко" предложила наказывать за уничтожение зданий с признаками ОКН

Законопроект об ответственности за уничтожение или повреждение объектов с признаками культурного наследия поступил на рассмотрение Законодательного собрания Петербурга 8 июня, обратил внимание ЗАКС.Ру. Инициативу городской парламент внесла фракция "Яблоко".

Авторы подготовили поправки в статью 7.14.1 Кодекса об административных правонарушениях, описывающую наказание за уничтожение или повреждение объектов культурного наследия и объектов, составляющих предмет охраны исторического поселения. "Яблочники" предлагают расширить ее применение и, заодно, ужесточить наказание для нарушителей.

Сейчас за уничтожение или повреждение памятников истории и культуры, включая выявленные объекты наследия, предусмотрен штраф в размере от 500 тысяч до 20 млн рублей. В "Яблоке" предлагают дополнить список объектами, обладающими признаками ОКН, и повысить существующую вилку вдвое, установив величину взыскания между 1 млн и 40 млн рублей.

Целью законопроекта обозначено приведение КоАП в соответствие с федеральным законом "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации". Положениями ФЗ "в равной степени защищены от сноса выявленные объекты культурного наследия и объекты, обладающие признаками объектов культурного наследия", говорится в пояснительной записке.

В свою очередь, предложение об увеличении штрафа "яблочники" объяснили тем, что существующее значение было введено еще в 2013 году и, по их мнению, нуждается в корректировке.

Неделей ранее ЗакС принял в первом чтении законопроект о праве КГИОП отказывать в рассмотрении повторных заявок на включение зданий в перечень ОКН. Исключение хотят сделать для обращений, в которых будут содержаться новые данные об объектах. Сейчас на рассмотрение заявки дается 90 дней, в срок до вынесения решения работы на объекте должны приостанавливаться. Такой лазейкой неоднократно пользовались петербургские градозащитники, препятствуя демонтажу старых зданий. В случае принятия нормы подача дублирующих заявок в КГИОП усложнится.

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру