Бельский о программе КРТ: Сомневаюсь, что в пределах пяти лет она может начаться

Председатель Законодательного собрания Александр Бельский не уверен, что в течение пяти лет в Петербурге найдется инвестор, готовый взяться за реализацию программы комплексного развития территорий (КРТ). В интервью газете "Ведомости", опубликованном 18 мая, он заявил, что по-прежнему не видит интереса к программе со стороны бизнеса. Территории, где первым делом начнут сносить "хрущевки" для строительства новой недвижимости, тоже не определены.

– На настоящий момент я не вижу коммерческой возможности, чтобы реализовать КРТ в городе именно с точки зрения застройщика. В Петербурге действуют градостроительные регламенты, ограничивающие высотность жилой застройки до не более девяти этажей. Поэтому сейчас не совсем понятно, как и какой инвестор может прийти в программу. [...] На практике реализация программы начнется не в этом году и не в следующем. Сомневаюсь, что даже в пределах пяти лет она может начаться, – заявил Бельский.

Сейчас в Петербурге уже проработано законодательство для реализации КРТ, отметил Бельский. С 1 января 2026 года в городе действует обновленный закон, в котором депутаты попытались учесть пожелания критиков инициативы. В будущем городские власти должны вместе с инвестором создать компанию-оператора, которая займется организационным вопросами. Не менее половины этой компании должно принадлежать Смольному.

– Город обязательно должен иметь 50% в уставном капитале этого оператора, для того, чтобы защитить жителей и координировать работу, в том числе инвестора. Компания, принимая решение о том, что она будет участвовать в программе, как и сами граждане, должна понимать, к кому обращаться со своими проблемами, которые могут возникать в процессе, – добавил Бельский.

Закон о КРТ принят Законодательным собранием Петербурга летом 2022 года. Согласно норме, панельные "хрущевки" могут быть снесены для возведения нового жилья. Собственники квадратных метров в таких домах раскритиковали закон, опасаясь переселения в отдаленные районы города. После волны общественного возмущения власти приняли решение временно приостановить действие некоторых положений закона, чтобы внести корректировки в федеральное законодательство. Так, через три года Государственная дума позволила региону уточнить границы переселения владельцев квартир в "хрущевках", а также поменять порядок включения в программу КРТ. Теперь городской закон допускает, что жилье взамен будут предоставлять в границах одного муниципалитета или соседних округов, а включение домов в программу станет возможным только при проведении общего собрания собственников, на котором будет поддержано соответствующее решение.

Сообщество критиков закона о КРТ по-прежнему выступают за его отмену. В середине апреля инициативная группа пыталась поднять вопрос о проведении городского референдума. В собрании приняли участие свыше 400 человек. Горизбирком отказался удовлетворять заявку из-за выявленных нарушений в документах. Теперь противники комплексного развития территорий пошли оспаривать решение избирательной комиссии через суд.

Константин Леньков / Фото: ЗАКС.Ру