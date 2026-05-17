Бельский поздравил "Зенит" с победой в чемпионате России

Председатель Законодательного собрания, президент федерации футбола в Петербурге Александр Бельский в соцсетях поздравил футбольную команду "Зенит" с победой в чемпионате Мир Российской Премьер-Лиги сезона 2025/2026. Петербургский клуб завоевал титул по итога матча с "Ростовом", который завершился счетом 1:0 в пользу "Зенита".

"Спасибо Сергею Семаку, тренерскому штабу, руководству клуба, "Газпрому" и каждому игроку. Команда доказала главное: "Зенит" – лучший! А город снова встречает лето в статусе футбольной столицы страны", – написал Бельский.

В чемпионате "Зенит" набрал 68 очков. На втором месте "Краснодар" — 66 очков.

"Зенит" стал чемпионом России в 11-й раз. Прежде команда завоевывала чемпионский титул в 1984 (СССР), 2007, 2010, 2012, 2015, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 и 2024 годах. Для главного тренера Семака сегодняшняя победа стала 23-м титулом в карьере, в том числе как и игрока, и тренера.

