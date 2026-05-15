Петербургские депутаты обсудили межпарламентское сотрудничество в Калининграде

В Калининграде 15 мая состоялось заседание постоянного комитета Парламентской ассоциации Северо-Запада России по межпарламентскому сотрудничеству (ПАСЗР). В мероприятии приняли участие депутаты Законодательного собрания Петербурга Николай Бондаренко, Марина Шишкина и Денис Четырбок. Парламентарии встретились с коллегами для обсуждения вопросов сферы межрегионального сотрудничества и взаимодействия с депутатами из стран-участников ОДКБ. С приветственным словом к участникам обратился председатель ЗакСа Калининградской области Андрей Кропоткин. Глава комитета ПАСЗР и заместитель председателя Мурманской областной думы Евгений Никора представил отчет о работе за первое полугодие 2026 года. Заседание с представителями регионов СЗФО прошло в ЗакСе Калининградской области.

"В повестке — широкий круг вопросов. От опыта международного сотрудничества регионов, работы по сохранению и защите этносов до взаимодействия с участниками Организации Договора о коллективной безопасности. [...] Благодарю коллег за конструктивный диалог. Такой формат позволяет нам обмениваться лучшими практиками и делиться накопленным опытом", — написал Четырбок в своих соцсетях.

Четырбок добавил, что петербургские депутаты стремятся к сотрудничеству с коллегами из других регионов и стран. Так, городской парламент взаимодействует с шестью странами-участниками ОДКБ и имеет соглашения о совместной работе с Минским городским Советом депутатов, Гродненским городским Советом депутатов и представительными органами двух казахстанских городов центрального подчинения.

Кроме этого, во время заседания комитета депутаты из регионов СЗФО проанализировали опыт международного сотрудничества Калининградской области и Республики Коми, в том числе с Ассоциацией финно‑угорских народов России. Также было принято за основу Положение о консультативном совете по устойчивому развитию субъектов Арктической зоны при комитете.

Парламентская Ассоциация Северо‑Запада России (ПАСЗР) — консультативно‑совещательный орган, созданный в 1994 году. В него входят делегации депутатов из 11 субъектов СЗФО. Цель объединения — согласовывать подходы к законотворчеству в регионах. В середине марта 2026 года депутаты Александр Кущак и Всеволод Беликов посетили столицу республики Коми Сыктывкар для участия в заседании комитета ПАСЗР по правовым вопросам. На нем парламентарии обсудили федеральную инициативу о "наливайках".

