Бельский выступил на фестивале открытия мотосезона

Спикер Законодательного собрания Александр Бельский 16 мая посетил пятый фестиваль #мотоГТО в рамках открытия мотосезона на Крестовском острове в Петроградском районе Петербурга, рассказал депутат в своих социальных сетях. По словам спикера городского парламента, в мероприятии приняли участие тысячи водителей и мотоклубы из разных регионов России. Бельский обратился к байкерам со сцены, а также пожелал им удачи и безопасности в заезде по дорогам города.

"Масштаб впечатляет и с каждым годом только растет. Я приезжаю сюда практически каждый год, потому что атмосфера крутая, заряжает сильно. Особенно приятно видеть, что событие хоть и тематическое, но общегородское: здесь всегда собираются люди очень разных профессий и возрастов. Байкеры далеко не все, но уважение к мотокультуре общее", — написал Бельский.

Фестиваль стартовал в западной части Крестовского острова на территории у стадиона "Газпром Арена". Во время заезда мотоциклисты показали зрителям трюковые выступления, провели мотопарад и прошли тесты в формате комплекса ГТО. Колонна байкеров проехала по Петроградской стороне. В течение дня на стадионе также работали зоны с экспозициями мотоклубов, для зрителей фестиваля предусмотрели концертную программу.

Среди депутатов Заксобрания интерес к мотокультуре проявляет также лидер фракции "Новые люди" Дмитрий Павлов. Так, парламентарий регулярно посещает фестиваль "Мостолица". В апреле 2025 года он осмотрел мотовыставку ИМИС на Красногвардейской площади. В конце июня 2025 года он также поучаствовал в Царскосельском мотопараде.

