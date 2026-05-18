Бельский не собирается закрывать канал в Telegram

Спикер Законодательного собрания Петербурга Александр Бельский заявил, что не собирается прекращать размещать публикации в своем личном канале в Telegram. В беседе с журналистами газеты "Ведомости" он отметил, что его ресурс на этой площадке не будет обновляться, если "Telegram перестанет существовать". Сейчас глава петербургского парламента предпочитает переписываться в национальном мессенджере MAX.

– Я его приостанавливать [канал в Telegram] не собираюсь. Но если Telegram перестанет существовать, он перестанет существовать вместе с моим Telegram-каналом. Так же как я перестал пользоваться Instagram*. Наверное, моя страничка там есть, но я им не пользуюсь. И вряд ли кто-то туда заходит, чтобы посмотреть, какие новости там были в 2022 году. Точно так же я не пользуюсь WhatsApp*. Очень неудобно — для того чтобы там что-то посмотреть, нужно постоянно включать VPN. Зачем? У меня есть мессенджер, которым я пользуюсь. Если кто-то хочет общаться со мной, он пользуется тем же самым мессенджером. Max — главный мессенджер сейчас", – заявил Бельский.

В "главном мессенджере", по словам Бельского, представлены практически все новостные каналы, которые ему интересны.

Говоря про ограничение работы Telegram, Бельский заявил, что подобные практики "есть во всех странах мира". В пример он привел Францию, где основателя площадки Павла Дурова задержали в августе 2024 года, и Бразилию, где на работу сервиса временно вводили ограничения из-за отказа предоставлять данные о преступниках. Блокировку Telegram российскими властями еще в 2018 году Бельский не упомянул.

Сейчас у Бельского чуть более четырех тысяч подписчиков в Telegram и свыше 700 — в российском мессенджере. Он представил канал на отечественной платформе в феврале 2026 года.

*Компания Meta Platforms Inc., владеющая WhatsApp и социальными сетями Facebook* и Instagram*, по решению суда от 21.03.2022 признана экстремистской организацией, деятельность которой в РФ запрещена

Константин Леньков / Фото: ЗАКС.Ру