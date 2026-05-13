Иск противников закона о КРТ к Горизбиркому рассмотрят в июне

Заседание по иску противников законов о комплексном развитии территорий к Санкт-Петербургской избирательной комиссии назначено на 9 июня, обратил внимание ЗАКС.Ру. Соответствующая информация появилась в карточке дела на сайте городского суда.

Истцом выступает лидер "Центрального района за комфортную среду обитания" Ярослав Костров. Он намерен добиться признания незаконным отказа в проведении референдума об отмене законов о КРТ, вынесенного горизбиркомом на заседании 30 апреля.

Причиной для вынесенного решения послужили претензии к оформлению сданных бумаг и к ошибкам, допущенным при заполнении листов с подписями членов инициативной группы. За отказ в проведении референдума проголосовали 12 из 13 участников заседания.

Инициативная группа по проведению референдума собралась 18 апреля в кинозале гостиницы "Москва". Участие в мероприятии приняли 470 человек, что более чем в полтора раза превышает минимальный порог для обращения в ГИК с заявкой на проведение общегородского голосования.

Петербургский закон о КРТ был принят летом 2022 года, он предусматривает возможность сноса хрущевок 1957-1970-х годов постройки с последующим возведением на их месте недвижимости. После поднявшегося недовольства горожан на действие нормы установили мораторий. Его продлевали до начала 2026 года, пока не приняли поправки в законодательство о КРТ. Противники закона считают действующие нормы недостаточными и призывают к полной их отмене.

