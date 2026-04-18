Противники КРТ провели собрание инициативной группы для организации референдума

Инициативная группа противников КРТ проголосовала 18 апреля за проведение референдума об отмене закона Петербурга о комплексном развитии территорий, передает корреспондент ЗАКС.Ру. На мероприятие зарегистрировались около 470 человек, заявил со сцены лидер "Центрального района за комфортную среду обитания" Ярослав Костров. Это превышает минимальный порог в 300 подписантов, достаточный для подачи заявки в Горизбирком.

Местом проведения собрания стал кинотеатр гостиницы "Москва" на площади Александра Невского. По наблюдениям ЗАКС.Ру, рассчитанный на 398 мест зал был заполнен целиком. Ведущая встречи Татьяна Атанасова, известная своей борьбой с законом, рассказала, что всего заявки на участие подали более 1,1 тысячи человек.

Пришедшим на процедуру помогали юноши и девушки в футболках с символикой молодежного крыла "Справедливой России". Ранее в поддержку инициативы выступила лидер регионального отделения справороссов Надежда Тихонова. Как уточнила ЗАКС.Ру экс-депутат МО "Большая Охта" Манефа Королева, партия оказала активистам юридическую поддержку и помогла с подбором помещения.

На обсуждение собравшихся вынесли вопрос о признании утратившими силу законов Петербурга №№ 444-59 и 712-140 с одинаковыми названиями "О внесении изменений в некоторые законы Санкт-Петербурга по вопросам комплексного развития территорий в Санкт-Петербурге". Первая норма была принята летом 2022 года, вторая дополнила ее положения в конце декабря 2025 года.

Перед участниками выступили Королева, Тихонова и глава МО "Автово" Илья Шмаков. Они поочередно раскритиковали петербургский закон и выступили за его отмену. Шмаков, в частности, выразил убежденность в возможности отмены "антинародного, антиконституционного" закона. "Антинародной" норму назвала и Тихонова и добавила, что гражданам нужна "справедливая" реновация, которая не будет ухудшать их жилищные условия.

Непосредственно поставленные на голосование вопросы зачитал со сцены Костров. Они, в частности, касались формулировки инициативы об отмене закона о КРТ и того, кто сможет представлять интересы противников в Горизбиркоме. Скорость, с которой он зачитывал предложения, огорчила некоторых людей в зале. Последовал небольшой скандал, разбираться в ситуации пришлось Тихоновой. Она заявила, что с юридической точки зрения все было оформлено верно.

— Те, кто не поддерживают эту инициативу, вы не подписываете листы и тем самым выражаете мнение, — заявила она.

Как объяснила ЗАКС.Ру участница движения "Гражданский Петербург" Александра Смолина, которая участвовала в проведении заседания, речь здесь шла о листах регистрации и списке членов инициативной группы, которые заполняли участники.

— Список членов инициативной группы прикладывается к ходатайству, которое мы подаем в Горизбирком. <...> Если люди заполнят бланки, то против они голосовать уже не могут. <...> Они заполняли их и оставляли на хранение нашим волонтерам. Соответственно, те, кто против, имеют право подойти и забрать свои бланки, — разъяснила механику общественница.







Петербургский закон о КРТ допускает снос хрущевок 1957-1970-х годов ради строительства новых зданий на их месте. В первоначальном виде норму приняли летом 2022 года. Из-за недовольства горожан ее действие поставили на паузу, объяснив это необходимостью принятия поправок на федеральном уровне. Последнее произошло летом 2025 года, а уже в декабре Законодательное собрание одобрило изменения в городской закон. Теперь в нем прописано, что переселять участников КРТ можно только в пределах их муниципалитетов или же в границах соседних. Также в программу КТР не смогут попасть дома без голосования на общем собрании собственников.

Это не первая за последнее время попытка провести референдум в Петербурге. Предыдущие касались запрета самокатов и строительства небоскребов по соседству с "Лахта Центром". В обоих случаях Горизбирком отказал заявителям по формальным причинам. Противникам высотного строительства ГИК пригрозил обращением в правоохранительные органы из-за возможных фальсификаций в протоколе собрания участников референдума. Градозащитники выступили с зеркальной угрозой в ответ. Препирательства между сторонами развернулись в начале декабря 2025 года. Сведений о попытках какой-либо из сторон исполнить свои угрозы до сих пор не было.

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру