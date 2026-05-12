Суд прекратил дело о драке из-за стройки автобусного отстойника в Парголово

Выборгский районный суд прекратил производство по делу Александра и Леокадии Бродецких, выступающих против застройки территории сквера на Заречной улице, обратил внимание МР7. Бродецкие участвовали в драке с работниками "Организатора перевозок", уже бывшим подрядчиком строительства отстойно-разворотной площадки для автобусов в поселке Парголово. Им также назначили судебные штрафы в размере 20 тысяч рублей каждому, сообщили изданию в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Судебное заседание состоялось еще 5 мая. По версии следствия, в середине июля 2025 года Бродецкие и их знакомый Олег Крыгин проникли на стройку "отстойника" в поселке Парголово, где у них произошел конфликт с сотрудниками "Организатора перевозок". В результате инцидента Крыгин и Бродецкие напали на заместителя директора предприятия и главного специалиста отдела строительства и проектирования, нанеся им многочисленные удары и распылив слезоточивый газ.

Изначально Бродецких и Крыгина обвиняли в хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК РФ). В конце июля 2025 года всех троих фигурантов отправили под домашний арест, однако в декабре 2025 года по ходатайству гособвинения Крыгину и Александру Бродецкому переквалифицировали дело на умышленное причинение легкого вреда здоровью (ч. 2 ст. 115 УК РФ), утверждает издание. На том же заседании суд прекратил производство по делу Крыгина в связи с его примирением с потерпевшими.

ОРП площадью более 3,4 тысячи квадратных метров построили в Парголово в конце декабря 2025 года. Новым подрядчиком выступила компания "Стройпроект". Работы начались еще в 2023 году, однако многие жители поселка выступили против застройки территории сквера на Заречной улице, требуя сохранить зеленую зону в районе. В итоге строительство на объекте приостановили, а Следственный комитет возбудил дело по статье о халатности (ст. 293 УК РФ). После возобновления работ жители записали обращение к главе СК Александру Бастрыкину. Следком возбудил новое уголовное дело, однако остановить стройку не удалось.

Подробнее о ситуации с "отстойником" в Парголово можно прочитать в материале ЗАКС.Ру.

Екатерина Гусева / Фото: ЗАКС.Ру