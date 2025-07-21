Участники драки из-за строительства "отстойника" в Парголово отправлены под домашний арест

Выборгский районный суд Петербурга отправил под домашний арест Александра и Леокадию Бродецких, а также Олега Крыгина, обвиняемых в хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК РФ), сообщила объединенная пресс-служба судов города вечером 20 июля. Они подрались с сотрудниками "Организатора перевозок" из-за строительства отстойно-разворотной площадки (ОРП) для автобусов в поселке Парголово.

По версии следствия, 18 июля обвиняемые якобы проникли на стройку и напали на замдиректора ГКУ "Организатор перевозок" и главного специалиста отдела строительства предприятия, нанеся им множество ударов в область жизненно важных органов, а также распылили слезоточивый газ. Как полагает следствие, действовали фигуранты умышленно и беспричинно, используя "малозначительный повод" — строительство ОРП.

Трое зачинщиков драки были задержаны 18 июля. На следующий день, 19 июля, им было предъявлено обвинение. В качестве меры пресечения суд избрал для фигурантов домашний арест, теперь Бродецким и Крыгину нельзя получать и отправлять почтово-телеграфные отправления, пользоваться мобильными и стационарными телефонами, электронной почтой и выходить в интернет. Кроме того, фигурантам запрещено общаться с любыми лицами по этому делу, кроме близких родственников, следователя и защиты.

Напомним, в начале июля в СМИ появилась информация, что в Парголово возобновили строительство отстойно-разворотной площадки для автобусов возле сквера на Заречной улице. Работы начались еще в 2023 году, тогда против них активно выступали местные жители. В итоге строительство было приостановлено, а контракты с подрядчиками расторгнуты.

После возобновления работ местные жители записали видеообращение в адрес главы Следкома России Александра Бастрыкина, после чего председатель СК поручил вновь возбудить уголовное дело. В 2023 году петербургские следователи уже дважды возбуждали дело о халатности (ст. 293 УК РФ), однако оба раза соответствующие постановления отменялись прокуратурой. Подробнее — читайте в материале ЗАКС.Ру.

Анастасия Луценко, фото: ЗАКС.Ру