Петроградский суд оштрафовал пользователя за нацистскую символику в интернете

Житель Петербурга оштрафован на одну тысячу рублей по делу о размещении в интернете изображения с нацистским символом (ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ), сообщила 18 июля объединенная пресс-служба судов города. Рассмотрением дела в отношении Леонида Васильева занимался Петроградский районный суд.

Как выяснил суд, Васильев днем 12 мая выложил на своей странице во "ВКонтакте" картинку, которая, согласно экспертному заключению, содержит нацистскую символику. Признаков уголовно наказуемого деяния в этом поступке не усмотрели, протокол составили по статье об административном правонарушении.

Васильев на заседании заявил о том, что не имел умысла нарушить закон. По признанию гражданина, он не знал, что размещенное им изображение содержит запрещенную символику. Его адвокат указал на помощь со стороны подзащитного участникам СВО и отметил, что другие картинки на странице Васильева свидетельствуют о его негативном отношении к фашизму.

Также в пятницу стало известно о том, что Выборгский суд оштрафовал петербуржца на 45 тысяч рублей по статье о дискредитации армии из-за публичных рассуждений о СВО. Сам горожанин объяснил свое поведение впечатлением от видеоигры и последствиями употребления спиртного.

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру