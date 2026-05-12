Пресс-секретарю комитета по культуре дали условный срок за хранение наркотиков

Ленинский районный суд Петербурга 12 мая признал виновным сотрудника смольнинского комитета по культуре Михаила Кудрявцева в незаконном хранении запрещенных веществ в крупном размере. Его приговорили к 4 годам лишения свободы с испытательным сроком в 3 года. Еще у него изъяли iPhone 12 Pro.

В конце марта во время досмотра у Кудрявцева в пачке сигарет нашли сверток массой 1,69 грамма. Чиновник вину признал и раскаялся. Коллеги из Смольного направили в суд положительные характеристики. Материалы дела поступили в суд 29 апреля. В ходе судебного следствия состоялось только одно заседание.

Формально Кудрявцев трудоустроен как "документовед", однако фактически он исполнял обязанности пресс-секретаря. На сайте комитета он по-прежнему указан как пресс-секретарь.

