Суд назначил замглавы Кронштадтского ОМВД запрет определенных действий

Замначальника ОМВД по Кронштадтскому району Александр Ковалев проведет следующие два месяца под запретом определенных действий, рассказала объединенная пресс-служба судов Петербурга. Решение о мере пресечения вынес 8 мая Кронштадтский районный суд. Ковалева обвиняют в покушении на мошенничество в сфере страхования (ч. 3 ст. 30 — ч. 3 ст. 159.5 УК РФ) и в превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ).

По версии следствия, Ковалев вместе с неустановленными сообщниками мог участвовать в мошеннической схеме со страховкой. Вместе они будто бы предоставили в страховую компанию ложное сообщение о ДТП с участием автомобиля "Инфинити QХ80" и еще одного транспортного средства. Введенная в заблуждение компания согласовала ремонт на сумму свыше 3 млн рублей, однако позже провела повторную проверку и деньги не перечислила.

Ковалев был задержан 6 мая. Первоначально он вину не признал, однако при повторном допросе на следующий день передумал и сознался, отметили в пресс-службе судов.

О задержании Ковалева Следственный комитет сообщил накануне. Вместе с правоохранителем был задержан местный житель, которого следствие видит еще одним участником схемы.

