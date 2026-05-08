Шишлова оштрафовали на 30 тысяч рублей за репост с упоминанием Навального*

Мировой судья участка № 153 8 мая оштрафовал экс-депутата, бывшего лидера фракции "Яблоко" в Законодательном собрании Александра Шишлова на 30 тысяч рублей по статье о злоупотреблении свободой массовой информации (ч. 9 ст. 13.15 КоАП РФ), сообщила Объединенная пресс-служба судов Петербурга. Статья предусматривает ответственность за публикацию в СМИ и интернете заведомо ложных сведений, касающихся общественно значимых событий или явлений.

Административный протокол на Шишлова поступил мировому судье вечером 6 апреля. Правоохранители обратили внимание на публикацию "яблочника". В мае 2023 года он разместил в социальных сетях интервью основателя партии Григория Явлинского в программе "Живой гвоздь". На видеозаписи косвенно упоминался оппозиционер Алексей Навальный*.

Протокол рассматривал судья Игорь Рябинников. Как и все мировые судьи города, он был назначен на должность Законодательным собранием. Рассмотрение его кандидатуры состоялось в мае 2025 года. Голосование по персональным вопросам проходит тайно, результаты поименного голосования не публикуются. Однако кандидатуру Рябинникова поддержали единогласно все 50 депутатов, в том числе и Шишлов.

Это не единственный протокол в отношении Шишлова, составленный из-за публикации интервью в социальных сетях. В конце апреля Петроградский районный суд оштрафовал "яблочника" на 1,5 тысячи рублей по статье о демонстрации запрещенной символики (ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ). Шишлов заявлял, что намерен оспорить штраф. Решение суда не позволяет ему баллотироваться на выборах любого уровня в течение года.

Спустя несколько дней после рассмотрения дела Шишлов сложил свои полномочия и отказался от депутатского мандата в Заксобрании. Его место в городском парламенте занял заместитель главы петербургского отделения "Яблока" Дмитрий Анисимов.

*Алексей Навальный внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга

Екатерина Гусева / Фото: ЗАКС.Ру