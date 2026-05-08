Суд оштрафовал петербуржца Блинова* на 300 тысяч рублей за донаты ФБК**

Невский районный суд оштрафовал на 300 тысяч рублей петербуржца Кирилла Блинова* по делу о финансировании экстремистской деятельности (ч. 1 ст. 282.3 УК РФ), сообщила 8 мая объединенная пресс-служба судов города. Фигуранта признали виновным в перечислении 700 рублей "Фонду борьбы с коррупцией"**.

Как установил суд, деньги на счета ФБК** петербуржец переводил в период с августа 2021 по февраль 2022 года. Всего он оформил семь переводов по 100 рублей каждый. К тому моменту решением Московского городского суда ФБК** уже был признан экстремистской организацией и запрещен в России.

"Блинов*, действуя умышленно, [...] перечислил 100 рублей со своего банковского счета и осуществил подключение дальнейшего систематического списания денежных средств", — передает позицию суда пресс-служба.

Подсудимый вину признал полностью и раскаялся. Он перевел в благотворительную организацию сумму, превышающую общий объем донатов ФБК**.

В марте Городской суд изменил приговор основателю iGooods Григорию Кунису*** по делу о финансировании ФБК** на сумму 3,5 тысячи рублей. Суд постановил конфисковать эти деньги, но оставил без удовлетворения требование прокуратуры о замене назначенного штрафа в размере полумиллиона рублей на реальный срок заключения. Сам Кунис*** к тому моменту уже находился за границей.

*Росфинмониторинг внес Кирилла Блинова в реестр экстремистов и террористов

**ФБК и Anti-Corruption Foundation, Inc по решению суда признаны экстремистскими организациями, их деятельность запрещена. ФБК и Anti-Corruption Foundation признаны террористами, внесены в реестры иностранных агентов и нежелательных организаций

***Росфинмониторинг внес Григория Куниса в реестр экстремистов и террористов

