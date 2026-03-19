Суд не стал менять штраф основателю iGooods Кунису* на срок в колонии

Городской суд Петербурга 19 марта изменил наказание основателю iGooods Григорию Кунису*, постановив конфисковать 3,5 тысячи рублей, переведенные Кунисом* Фонду борьбы с коррупцией** по делу о финансировании экстремистской деятельности (ч. 1 ст. 282.3 УК РФ), передает корреспондент ЗАКС.Ру. Требование прокуратуры о замене штрафа лишением свободы осталось без удовлетворения.

В декабре 2025 года Петроградский районный суд оштрафовал предпринимателя на 500 тысяч рублей из-за переводов на счета ФБК**. С учетом времени, проведенного Кунисом* в СИЗО, суд уменьшил фактическую сумму штрафа до 350 тысяч рублей.

С решением районного суда не согласилась прокуратура Петроградского района, которая сочла приговор излишне мягким. Ведомство обжаловало приговор в Горсуде, попросив назначить Кунису* шесть лет колонии общего режима с конфискацией 3,5 тысяч рублей, переведенных бизнесменом на счета ФБК**. Срок, проведенный осужденным в СИЗО, оно попросила зачесть из расчета день за полтора.

Адвокат Анастасия Борисова не увидела доводов в пользу ужесточения приговора. Она напомнила о благотворительной и общественной деятельности Куниса*. Она отметила, что ее подзащитный самостоятельно, еще до возбуждения уголовного дела, отменил подписку на ФБК**, перестав жертвовать деньги организации. Вопрос о конфискации переведенных Кунисом* средств она оставила на усмотрение суда.

— Григорий Михайлович* прекратил свои действия в связи с общественной опасностью деяния, — заявила Борисова и обратила внимание суда на важность соразмерности наказания масштабу преступления.

Сам бизнесмен покинул Россию спустя неделю после приговора. Свое решение уехать из страны он объяснил нежеланием оказаться за решеткой, поскольку прокуратура обжаловала приговор. На заседании Городского суда он предсказуемо отсутствовал.

Кунис* известен как сооснователь сервиса доставки iGooods и соорганизатор первых шествий "Бессмертного полка" в Петербурге. Его арестовали в июле 2025 года, причиной для этого послужили семь переводов по 500 рублей на счета ФБК**, сделанные с августа 2021 по февраль 2022 года. Вину он признал и сотрудничал со следствием.

*Росфинмониторинг внес Григория Куниса в реестр экстремистов и террористов

**ФБК по решению суда признан экстремистской организацией, его деятельность запрещена. ФБК признан террористами, внесен в реестры иностранных агентов и нежелательных организаций.

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру