Предприниматель Григорий Кунис покинул Россию

Основатель сервиса iGooods Григорий Кунис, осужденный за финансирование экстремистской деятельности, объявил в социальных сетях об отъезде из России. В своих соцсетях он сообщил, что прокуратура потребовала заменить наказание в виде штрафа в 350 тысяч рублей на шесть лет лишения свободы. Сейчас предприниматель находится в Литве.

"Я не стал искушать судьбу и покинул Россию. Видимо, навсегда. Родина отпустила меня с небольшим рюкзачком, куда поместился ноутбук, пара сменного белья, одна книга (Стейнбек) и гигиена. Я не серчаю на нее. Ведь отпустила же", – написал Кунис в социальных сетях.

Петроградский районный суд Петербурга 8 декабря признал Куниса виновным в финансировании экстремистской деятельности (ч. 1 ст. 282.3 УК РФ) из-за нескольмх переводов на счета ФБК*. Ему назначили штраф в 500 тысяч рублей, но с учетом времени, проведенного в СИЗО, его снизили до 350 тысяч рублей. Прокуратура требовала приговорить Куниса к шести годам заключения.

Куниса задержали в конце июля 2025 года. Он сразу признал вину и сотрудничал со следствием. Время до приговора Кунис провел в СИЗО.

В прошлом Кунис занимался медиапроектами. Также он является одним из организаторов первых шествий Бессмертного полка в Петербурге.

*ФБК по решению суда признан экстремистской организацией, его деятельность запрещена. ФБК признан террористами, внесен в реестры иностранных агентов и нежелательных организаций.

Константин Леньков / Фото: ЗАКС.Ру