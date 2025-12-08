Основателя iGooods Куниса приговорили к штрафу за переводы ФБК*

Петроградский районный суд 8 декабря признал виновным и приговорил к штрафу в размере 500 тысяч рублей основателя iGooods Григория Куниса по делу о финансировании экстремистской деятельности (ч. 1 ст. 282.3 УК РФ), передает корреспондент ЗАКС.Ру. С учетом времени, проведенного в СИЗО, сумму выплаты уменьшили до 350 тысяч рублей. Куниса постановили освободить из зала суда.

На прошлом заседании прокурор ходатайствовал о назначении подсудимому наказания в виде шести лет лишения свободы. Защита просила суд о назначении предпринимателю штрафа.

Как установил суд, в период с августа 2021 по февраль 2022 года Кунис сделал семь денежных переводов на счета Фонда борьбы с коррупцией*. Общая сумма перечисленных средств составила 3,5 тысячи рублей. Позже бизнесмен перестал донатить организации.

Задержание Куниса произошло 24 июля, на следующий день суд отправил его под стражу. Сам он признал вину и сотрудничал со следствием. Предприниматель известен благодаря участию в ряде медиапроектов, в частности, он издавал газету "Мой район". Также он был в числе организаторов первых шествий "Бессмертного полка" в Петербурге. Создатели акции Сергей Колотовкин и Сергей Лапенков, которые впервые провели ее в Томске, выступали в суде в качестве свидетелей со стороны защиты.

Сам Кунис говорил в суде, что оценивал деятельность ФБК* "исключительно с журналистской точки зрения" безотносительно политической составляющей. В своем последнем слове он выразил мнение о том, что обществу и государству невыгодно содержать его за решеткой, поскольку его деятельность приносила доход в казну и могла способствовать созданию различных сервисов.

После освобождения предприниматель заявил журналистам, что не намерен обжаловать приговор. "Я рад со своей семьей оказаться", — сообщил он и добавил, что подобное решение поспособствует наполняемости бюджета. По оценкам Куниса, речь идет о сумме "минимум в 200 миллионов рублей", имея в виду поступления от его деятельности, которых могло бы лишиться государство в случае отправки бизнесмена в колонию.

*ФБК по решению суда признан экстремистской организацией, его деятельность запрещена. ФБК признан террористами, внесен в реестры иностранных агентов и нежелательных организаций.

