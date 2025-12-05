На Льва Шлосберга* возбудили новое уголовное дело

В отношении заместителя "Яблока" Льва Шлосберга* возбудили уголовное дело по статье о фейках про российскую армии (ч. 2 ст. 207.3 УК) из-за репоста в соцсетях, сообщили в пресс-службе псковского отделения партии. Меру пресечения "яблочнику" собираются избрать 5 декабря в Псковском городском суде. Шлосберг* вину не признает.

Уголовное дело возбудил 3 декабря следователь УМВД по Псковской области. Обвинение политику предъявили 4 декабря. Статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Как отмечают в партии, 8 декабря должен был истечь предельный срок домашнего ареста Шлосберга* по другому уголовному делоу в отношении "яблочника".

Это уже третье уголовное дело в отношении Шлосберга. В начале ноября его приговорили к обязательным работам по делу об уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента (ч. 2 ст. 330.1 УК). Также политика обвиняют в повторной дискредитации Вооруженных сил (ст. 280.3 УК).

*Лев Шлосберг внесен Минюстом в реестр иноагентов

Константин Леньков / Фото: ЗАКС.Ру