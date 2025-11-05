Шлосберга* приговорили к 420 часам обязательных работ

Мировой судья в Пскове 5 ноября признал зампреда партии "Яблоко" Льва Шлосберга* виновным в уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента (ч. 2 ст. 330.1 УК). Ему назначили 420 часов обязательных работ за непроставление метки иноагента на странице "ВКонтакте", сообщили в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

Шлосбергу* вменили публикацию не менее пяти сообщений на, как утверждается, администрируемой им странице в VK, в период с мая по июль 2024 года. В них отсутствовала отметка о его статусе иностранного агента. Также Шлосберга* дважды привлекали к административной ответственности за похожие правонарушения (ч. 4 ст. 19.34 КоАП).

Как рассказали в псковском отделении партии "Яблоко", материалы дела изложены на более чем 1,3 тысячи листах в шести томах. Большинство документов, по словам политика, посвящены ответам на запросы о его передвижениях, звонках и переписках. Часть бумаг никак не связана с публикациями в "ВКонтакте", отметили "яблочники". Интересы политика в суде представляли Владимир Данилов и Виталий Исаков.

В Пскове сейчас расследуется другое уголовное дело в отношении Шлосберга*. Его собираются судит за повторную дискредитации Вооруженных сил (ст. 280.3 УК). Поводом стало интервью, опубликованные в "Одноклассниках". "Яблочник" заявлял ранее, что не имеет отношения к этой публикации.

* Лев Шлосберг внесен Минюстом в реестр иноагентов

Константин Леньков / Фото: Объединенная пресс-служба судов Псковской области