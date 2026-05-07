Следователи задержали замначальника ОМВД по Кронштадтскому району

Следком возбудил уголовное дело в отношении заместителя начальника отдела МВД по Кронштадтскому району Петербурга из-за возможного хищения средств страхового акционерного общества, сообщили в пресс-службе ведомства. Сотрудника МВД подозревают в превышении полномочий (ст. 286 УК) и в покушении на мошенничество в сфере страхования (ст 159.5 УК). Также следователи задержали местного жителя - предполагаемого соучастника подозреваемого.

Как утверждают в СК, в январе 2026 года задержанные вступили в сговор и подали ложные сведения о ДТП, которого в действительности не происходило. Страховщики согласовали ремонт машины стоимостью более 3 млн рублей, полагают следователи. Деньги подозреваемые не получили якобы из-за проверки страхового случая.

Следователи проводят оперативно-разыскные мероприятия и устанавливают обстоятельства произошедшего. В ближайшее время фигурантам изберут меру пресечения, заявили в СК.

Также 7 мая суд вынес приговор сотруднику МВД, который за взятку передавал заинтересованным лицам персональные данные иностранцев. Его приговорили к четырем годам лишения свободы условно.

Дарья Нехорошева / Фото: ЗАКС.Ру