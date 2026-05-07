Экс-сотрудника МВД осудили на 4 года условно за взятку в 700 тысяч рублей

Петродворцовый районный суд 7 мая приговорил бывшего сотрудника МВД Павла Зуева к 4 годам лишения свободы условно за передачу данных иностранцев за взятки (ст. 290 УК), сообщили в объединенной пресс-службе судов города. Также ему назначили штраф в 1,476 млн рублей. За персональные данные мигрантов он получил более 700 тысяч рублей.

Суд установил, что Зуев, занимая должность помощника оперативного дежурного дежурной части 30 отдела полиции УМВД по Василеостровскому району, с января по август 2024 года передавал другому лицу персональные данные иностранных граждан. Сведения виновный брал из баз данных МВД, к которым имел доступ. Зуев раскрыл информацию о 93 иностранцах.

Бывший работник МВД дал явку с повинной и признал вину. По приговору суда ему запрещено занимать определенные должности в течение пяти лет. Сумму взятки, полученной Зуевым, обратили в собственность государства.

Ранее уголовные дела по статье о получении взяток возбуждали в отношении сотрудников УМВД по Василеостровскому и Выборгскому районам. Начальника отдела полиции Василеостровского района подозревали в получении взятки на сумму 1,2 млн рублей. Работнику 59-го отдела полиции по Выборгскому району вменяли получение взяток за передачу данных об иностранных гражданах.

