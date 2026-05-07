Минюст подал иск о запрете "Альянса гетеросексуалов и ЛГБТ* за равноправие"**

Санкт-Петербургский городской суд принял к производству иск о признании "Альянса гетеросексуалов и ЛГБТ* за равноправие"** экстремистским объединением и о его запрете в России, сообщила 7 мая объединенная пресс-служба судов Северной столицы. Рассмотрение дела инициировало главное управление министерства юстиции по Петербургу и Ленобласти.

"Процессы пройдут в закрытом режиме в связи с наличием в деле документов с грифом", — уточнили в пресс-службе.

Сама организация с марта 2023 года находится в реестре иностранных агентов.

В конце апреля горсуд признал экстремистским и запретил в России деятельность движения "Российская ЛГБТ-сеть"*** по иску регионального ГУ Минюста. Дело рассматривали в закрытом режиме.

*Верховный суд признал международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения экстремистскими и запретил их деятельность в РФ. Росфинмониторинг внес международное движение ЛГБТ и его структурные подразделения в реестр террористов и экстремистов

**Минюст внес "Альянс гетеросексуалов и ЛГБТ за равноправие" в единый реестр иноагентов

***Минюст внес движение "Российская ЛГБТ-сеть" в реестр иностранных агентов, Городской суд Петербурга признал движение "Российская ЛГБТ-сеть" экстремистским объединением и запретил его деятельность в РФ

