РКН объяснил отсутствие портала "ЯПлакалъ" в реестре запрещенных сайтов

Портал "ЯПлакалъ" не появился в реестре запрещенных сайтов от Роскомнадзора из-за отсутствия указания на отдельные материалы, в которых нарушается российское законодательство, сообщил 7 мая ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства. Накануне Чертановский суд Москвы признал запрещенной к распространению информацию на трех юмористических сайтах, в том числе на портале "ЯПлакалъ". РКН направит в суд запрос для уточнения страниц с запрещенной информацией.

"В решении не указаны конкретные материалы, которые признаются запрещенными, а также конкретные указатели страниц сайтов, на которых они размещены, в связи с чем ведомство направит в суд запрос для уточнения конкретных страниц с запрещенной информацией", - заявили в РКН.

Суд запретил распространять информацию с сайта "ЯПлакалъ" потому, что юмористические материалы сочли унижающими человеческое достоинство и направленными на дискриминацию по расовому и половому признаку. Также в суде установили, что регистраторами доменов юмористического портала выступают компании на территории Украины, Канады и США.

Юмористический портал "ЯПлакалъ" запустили в 2004 году. Там выкладывали юмористические видеоролики, картинки, анекдоты. Публиковать контент на сайте мог любой пользователь после регистрации. В 2018 году портал получил "Премию рунета" в номинации "интернет-проект".

