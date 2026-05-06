Суд запретил юмористический ресурс "ЯПлакалъ"

Чертановский суд Москвы признал запрещенной к распространению информацию на юмористических сайтах Yaplakal, Anekdotovstreet и Anekdoto.net, передает 6 мая ТАСС со ссылкой на пресс-службу Московского городского суда. Материалы на ресурсах сочли унижающими человеческое достоинство и направленными на дискриминацию по расовому и национальному признаку.

"Суд установил, что на трех сайтах [...] размещены материалы, [...] содержащие высказывания, которые можно квалифицировать как унижающие человеческое достоинство, а также направленные на дискриминацию и оскорбление лиц по признакам национальной и расовой принадлежности," - заявили в пресс-службе Мосгорсуда.

Доступ к сайтам был свободным, регистраторами доменов выступали компании из Канады, США и Украины. Представители администрации портала "ЯПлакалъ" заявили на сайте, что официальных жалоб не поступало.

Сайт "ЯПлакалъ" существует с 2004 года. Там публиковали юмористические видеоролики, анекдоты, подборки фотографий. Выложить контент на сайт мог любой пользователь после регистрации.

Неделей ранее РКН заблокировал сайт "Такие дела" из-за отказа удалять запрещенный контент. На портале размещались материалы о социальных проблемах.

