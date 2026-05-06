На 9 мая в Петербурге ограничат движение транспорта

Из-за мероприятий, приуроченных к празднованию Дня Победы, 9 мая в Петербурге введут временные ограничения движения транспорта, сообщили в профильном комитете Смольного. В течение всего дня будет запрещена остановка транспорта на 28 участках дорог в Адмиралтейском и Центральном районах Петербурга. Кроме того, с 06:00 до 16:00 водители не смогут проехать по 28 участкам дорог в тех же районах. Еще движение транспорта запретят с 20:00 до 23:00 на 13 участках дорог в Центральном, Адмиралтейском и Василеостровском районах.

Смольный опубликовал полный список улиц, на которых запретят остановку и движение транспорта. Ограничения затронут Невский проспект, Адмиралтейскую набережную, Миллионную улицу, площадь Восстания.

В 2026 году празднование Дня Победы в Петербурге пройдет в сокращенном формате. Смольный сократил количество зрителей парада на Дворцовой площади. Также в торжественном мероприятии не будет участвовать военная техника. Однако шествие "Бессмертный полк" состоится в традиционном очном формате. Несколькими днями ранее Роспотребнадзор согласовал проведение акции.

Дарья Нехорошева / Фото: ЗАКС.Ру