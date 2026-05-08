Суд не стал рассматривать иск блогера Ремесло к журналистке Мироновой

Фрунзенский районный суд не стал рассматривать иск о защите чести, достоинства и деловой репутации юриста и блогера Ильи Ремесло к журналистке Анастасии Мироновой, сообщил 8 мая "Коммерсантъ Северо-Запад" со ссылкой на данные с сайта суда. Накануне прошло предварительное заседание, на которое блогер не явился по вторичному вызову, следует из карточки дела. Ранее Ремесло подал гражданский иск в отношении журналистки с требованием возместить моральный вред. По мнению юриста-блогера, Миронова распространяла недостоверную информацию о его якобы незаконной деятельности.

Кроме этого, во Фрунзенском районном суде рассматривается иск к Мироновой, поданный знакомым Ремесло, бывшим одесским врачом Владимиром Грубником. Предварительное судебное заседание назначили на 7 мая, однако его повторно отложили. Следующее слушание назначено на 4 августа.

Илья Ремесло являлся членом Общественной палаты в период с 2017 по 2023 год. Он выступал в эфире федеральных каналов с критикой российских оппозиционеров, в том числе Алексея Навального*. На его канал в Telegram подписаны порядка 2,6 тысячи человек. В середине марта 2026 года Ремесло, ранее считавшийся провластным спикером, опубликовал в своих соцсетях пост с резкой критикой руководства страны и президента Владимира Путина. Спустя несколько дней в СМИ появилась информация о госпитализации блогера в психиатрическую больницу № 3 имени Ивана Скворцова-Степанова. По словам самого юриста, он провел на лечении 30 дней.

Миронова работает журналисткой. Наибольшую известность получило ее расследование о тюменском маньяке, выпущенное в июле 2021 года. В период с 2010 по 2014 год она занимала должность заместителя главного редактора сайта радиостанции "Эхо Москвы в Петербурге" и шеф-редактора газеты "ЭХОеженедельник". В разные годы работала колумнистом на остросоциальные темы в российских изданиях, в том числе в "Новой газете".

*Алексей Навальный внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга

