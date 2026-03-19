Фонтанка: Блогер Илья Ремесло попал в психиатрическую клинику

Юриста-блогера из Петербурга Илью Ремесло могли госпитализировать в психиатрическую больницу № 3 имени Ивана Скворцова-Степанова, сообщила 19 марта "Фонтанка" со ссылкой на собственные источники. Также изданию подтвердили в справочной службе, что в клинике находится человек с точно таким же ФИО, как у блогера.

Несколькими днями ранее Ремесло, на протяжении многих лет считающийся провластным спикером, в негативном ключе высказывался о руководстве страны и лично о президенте Владимире Путине в своем Telegram-канале.

Депутат Виталий Милонов назвал действия блогера "истерикой". В беседе с "Газетой.ру" он заявил, что резкие высказывания юриста связаны с желанием расширить аудиторию в соцсетях. Кроме того, депутат предположил, что Ремесло изначально был настроен против российской власти.

При этом ранее блогер критиковал оппозицию и осуждал действия Фонда борьбы с коррупцией*. В 2017 году юрист создал сайт, где публиковал разоблачительные материалы об оппозиционере Алексее Навальном**. В 2020 году Ремесло просил правоохранительные органы проверить действия Навального** на соответствие российскому законодательству. Обращения блогера неоднократно становились поводом для уголовного преследования оппозиционера.

Илья Ремесло был членом Общественной палаты РФ с 2017 по 2023 годы. Он выступал в эфире федеральных каналов с критикой российских оппозиционеров. На его канал в Telegram подписаны более 120 тысяч человек.

*ФБК по решению суда признан экстремистской организацией, его деятельность запрещена. ФБК признан террористами, внесен в реестры иностранных агентов и нежелательных организаций

**Алексей Навальный внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга

Дарья Нехорошева