Суд прекратил дело экс-главы Василеостровского района Ильина

Уголовное дело в отношении бывшего главы Василеостровского района Эдуарда Ильина прекращено, сам он освобожден от уголовной ответственности, передает корреспондент ЗАКС.Ру. Решение об этом вынес 12 мая Василеостровский районный суд на основании документов о награждении фигуранта за героизм, проявленный в зоне СВО.

— Прекратить уголовное дело в отношении Ильина Эдуарда Александровича [...] и освободить его от уголовной ответственности, — зачитала решение судья.

Ильин в судебном заседании не участвовал, его интересы представлял адвокат Игорь Николаев. В предыдущий раз защита представила ходатайство о прекращении дела, подписанное командиром войсковой части, в которой служил бывший чиновник. В документе говорилось, что в феврале президент Владимир Путин наградил Ильина за проявленное мужество медалью Суворова. Прокурор, однако же, с подозрением отнеслась к представленным бумагам. Она попросила отложить заседание, чтобы самостоятельно истребовать нужные сведения. Судья ходатайство удовлетворила.

В этот раз прокурор сообщила о получении сведений от 4 мая, подтверждающих факт отправки Ильина на СВО и его награждения. Документ приобщили к материалам дела. Представитель гособвинения заявила, что, с учетом полученных данных, считает возможным прекратить уголовное дело.

— Поскольку ранее было заявлено ходатайство, полагаю возможным уголовное дело прекратить в связи с тем, что как установлено ранее, приобщена была справка, Ильин Эдуард Александрович заключил контракт на прохождение службы, — заявила в своем выступлении прокурор.

Ильина обвиняли в получении 5,6 млн рублей в качестве взятки (ч.6 ст. 290 УК РФ), в превышении должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ), в служебном подлоге (ч. 1 ст. 292 УК РФ) и в причинении имущественного вреда путем обмана (ст. 165 УК РФ). Рассмотрение дела было приостановлено в декабре 2024 года после того, как он подписал контракт с Минобороны. В прошлом месяце процесс возобновили.

Ильин руководил Василеостровским районом с февраля 2019 по декабрь 2022 года. Спустя два дня после увольнения с должности к нему наведались силовики, но бывшего главу на месте не застали. Его отыскали в Москве в феврале 2024 года, после чего доставили в Петербург. Рассмотрение дела началось в октябре, а уже через два месяца его приостановили по ходатайству врио начальника пункта отбора на военную службу по контракту.

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру