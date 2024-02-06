"Фонтанка": Экс-глава Василеостровского района Ильин задержан в Москве

Бывший глава Василеостровского района Петербурга Эдуард Ильин был задержан в Москве, утверждает 6 февраля "Фонтанка" со ссылкой на собственные источники. Экс-чиновник находился в бегах более года, против него были возбуждены уголовные дела о мошенничестве (ст. 159 УК РФ), получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ) и о внесении заведомо ложной информации в документы (ч. 1 ст. 292 УК РФ).

По данным издания, Ильин был задержан во вторник днем сотрудниками экономической полиции Петербурга. При этом он якобы скрывался в квартире одного из своих знакомых. Теперь его ждет дорога обратно в Северную столицу.

Ильин был уволен с должности главы Василеостровского района в декабре 2022 года. Вскоре после этого появилась информация о том, что силовики безуспешно пытались разыскать его в рамках дела о взятке. Ему вменяли получение 700 тысяч рублей ежемесячно от охранной компании в обмен на покровительство.

Позже стало известно о возбуждении против него других уголовных дел. В январе 2023 года Василеостровский суд заочно арестовал бывшего районного главу.

Фото: Василеостровский район Санкт-Петербурга / ВКонтакте