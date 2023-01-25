В Петербурге заочно арестовали бывшего главу Василеостровского района

Василеостровский районный суд Петербурга постановил заключить под стражу бывшего главу районной администрации Эдуарда Ильина, проходящего по экономическому делу. С учетом того, что силовики так и не нашли его в городе, 25 января имел место заочный арест, передает объединенная пресс-служба городских судов.

Бывшего чиновника преследуют по ч. 6 ст. 290 УК (получение взятки в особо крупном размере). Криминальные эпизоды датируются январем-августом прошлого года. По версии следствия, от представителей частной охранной организации Ильин ежемесячно требовал незаконное вознаграждение в размере 700 тысяч рублей в обмен на общее покровительство. Охранять нужно было главное здание администрации на Большом проспекте В.О. и подведомственные объекты. Всего, как считают силовики, в рамках этой договоренности экс-госслужащий успел получить не менее 5,6 млн рублей.

Бывшего главу района 9 января объявили в розыск. С декабря районом руководит Михаил Соболев.