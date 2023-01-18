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Глава Василеостровского района поделился впечатлениями о коллегах

фото ЗакС политика Глава Василеостровского района поделился впечатлениями о коллегах

Руководитель администрации Василеостровского района Петербурга Михаил Соболев, который трудится в районе чуть больше месяца, рассказал ЗАКС.Ру, как проходит работа на новом посту. По словам чиновника, становление коллектива еще продолжается, и есть проблемы определенного плана. 

— Очень позитивно настроены люди на рабочий лад. Все решается в рабочем порядке. Очень сильная команда, я бы так сформулировал. Кто не хотел или не смог, скажем так, работать в тех условиях, которые предъявляются — покинул наши ряды. Те, кто остался — те работают, — рассказал Соболев. 

Напомним, районная администрация под конец 2022 года отметилась несколькими уголовными делами в отношении ее сотрудников. Бывший руководитель Эдуард Ильин, по информации СМИ, якобы стал фигурантом дела по статье о получении взятки. Силовики не смогли его найти, чтобы провести допрос. Меньше повезло начальнику отдела закупок — она с ноября находится в СИЗО из-за подозрений в мошенничестве и превышении должностных полномочий. Соболев в разговоре с ЗАКС.Ру добавил, что Ильин так и не выходил на связь. 

Беглов назначил генерала-лейтенанта Соболева главой района 9 декабря. До этого он возглавлял комитет Смольного по вопросам законности и правопорядка.  

Константин Леньков


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