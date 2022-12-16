"Фонтанка": Силовики потеряли бывшего главу Василеостровского района

После серии обысков в администрации Василеостровского района и арестов ее сотрудников петербургские правоохранители не смогли попасть в дом к бывшему главе района Эдуарду Ильину, пишет "Фонтанка" со ссылкой на свои источники в силовых структурах. Спустя два дня после увольнения его собирались увезти на допрос и ходатайствовать об аресте в рамках дела о получении взятки (ч. 5 ст. 290 УК). Однако дверь силовикам не открыли. Изданию известно, что бывший чиновник извлек сим-карту из телефона и скрылся. Пограничники утверждают, что он не выезжал из страны.

Ильину вменяют ежемесячное получение 700 тысяч рублей в качестве откатов за покровительство охранным компаниям. На странице Ильина в соцсети "ВКонтакте" в последний раз можно заметить, что он был онлайн около двух часов назад.

Напомним, что нынешней осенью суд арестовал начальницу отдела закупок администрации Василеостровского района по делу о 3,8 млн рублей. Такой ущерб, по версии следствия, нанесли действия фигурантов, заключавших контракты на охрану и техническое обеспечение районных поликлиник. Ранее в 2022 году сотрудники районной администрации попали в похожее дело, связанное с контрактами на уборку поликлиник. Сумму ущерба в данном случае следствие оценивает уже в 77 млн рублей.

фото: Василеостровский район Санкт-Петербурга / ВКонтакте