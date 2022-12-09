Беглов назначил генерал-лейтенанта Михаила Соболева на должность главы Василеостровского района

Петербургский градоначальник Александр Беглов назначил нового главу Василеостровского района, информирует пресс-служба Смольного.

Согласно подписанному губернатором распоряжению, Эдуард Ильин лишается своей должности с 10 декабря, а уже с 11-го числа его место занимает Михаил Соболев.

В октябре Соболев получил пост руководителя комитета по вопросам законности. Перед этим был начальником регионального управления Росгвардии.

Временно исполняющим обязанности главы комитета по вопросам законности стал бывший врио руководителя Следственного комитета по Петербургу Андрей Голомбиевский.

Напомним, не так давно в администрации Василеостровского района провели обыски в рамках уголовного дела о мошенничестве. По версии СК, фигуранты разбирательства в 2019-2022 годах необоснованно заключали контракты на охрану и техническое обеспечение восьми районных поликлиник, чем причинили бюджету ущерб в размере более чем 3,8 млн рублей.

В рамках данного дела суд отправил в СИЗО начальницу отдела закупок администрации Василеостровского района Марину Калинину.

Добавим также, что Эдуард Ильин стал районным главой в 2019 году. Перед этим своей должности лишилась Юлия Киселева, уволенная из-за некачественной уборки снега зимой.