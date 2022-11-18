Суд арестовал начальницу отдела закупок администрации Василеостровского района

Василеостровский районный суд Петербурга 18 ноября арестовал начальницу отдела закупок администрации Василеостровского района Марину Калинину, передает корреспондент ЗАКС.Ру из зала суда. Чиновница проходит обвиняемой по делу о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК) и превышении полномочий (ч. 3 ст. 286 УК) при заключении госконтрактов. Она пробудет в СИЗО минимум два месяца, до 16 января.

Следователь настаивала на заключении под стражу, мотивируя это тем, что расследование уголовного дела находится на начальной стадии, и Калинина якобы может попытаться помешать правоохранительным органам, уничтожив улики и оказав давление на свидетелей.

Защитники Калининой, адвокаты Юрий Заморышев и Елена Пинчук просили суд назначить своей доверительнице меру пресечения, не связанную с заключением под стражу. В частности, они настаивали на домашнем аресте или запрете определенных действий. Также они представили суду благодарности от руководства районной администрации за успехи на службе в отделе закупок. В Василеостровском районе Калинина трудится с 2019 года. До этого она занимала аналогичный пост в администрации Фрунзенского района.

Адвокат Калининой назвал ходатайство следователя необоснованным. Представитель чиновницы настаивал, что никаких свидетельств, подтверждающих вину Калининой, в ходатайстве об аресте нет.

Калинина в суде заявила, что не собирается как-то препятствовать следствию и обязалась приходить по запросу следователя, если бы судья назначила домашний арест. Она добавила, что действующего загранпаспорта у нее нет, а последний раз за границей она была еще до пандемии - на неделю летала на Кипр.

– Я не желаю скрываться от предварительного следствия. Я бы хотела отметить, что я социализирована, я дисциплинирована и законопослушна. Обязуюсь никаких препятствий…., более того, я никогда никому не угрожала и не собираюсь этого делать. Никаких документов уничтожать [не собираюсь], - заявила Калинина.

Еще она отметила, что из-за возраста нуждается в приеме лекарств, а условия содержания в следственном изоляторе могут сказаться на ее самочувствии.

Следователи считают, что сотрудники районной администрации заключали контракты на установку систем безопасности (комплексной системы обеспечения мониторинга безопасности) в восьми поликлиниках района с нарушением законодательства. Победителями аукционов, по версии следствия, становились "нужные" организации. По оценке ведомства, сумма ущерба городскому бюджету с декабря 2019 года по ноябрь 2022 года могла составить не менее 3,8 млн рублей. Калинина себя виновной не считает.

Напомним, Калинину задержали 17 ноября после обысков в районной администрации. В тот же день ей предъявили обвинение. В рамках нового уголовного дела по мотивам закупок для медучреждений задержаны еще четверо: генеральный директор ООО "Рейдер-КСБ" Андрей Шрейдер и двое учредителей, а также специалист отдела закупок городской поликлиники №3 Ангелина Ставецкая.

В разговоре с ЗАКС.Ру адвокаты Калининой рассказали, что не считают свою доверительницу причастной к каким-либо хищениям, а с другими лицами, которые проходят по делу, она ничем не связана. Заморышев отметил, что следствие не называет "украденную" сумму - контракт, по его мнению, выполнен, а если при определении победителя аукциона были допущены нарушения, то его следует просто отменить.

Это уже второй случай, когда закупки администрации Василеостровского района становятся поводом для уголовного дела. В начале сентября после обысков в районной администрации в следственный изолятор отправили заместителя главы администрации Игоря Пономарева и начальника отдела здравоохранения Никиту Тихонова. Тогда поводом для задержания стали подряды на уборку в районных поликлиниках. Конкурсы выигрывали компании, связанные с бизнесменом Михаилом Задорожным, которого также отправили в СИЗО. Сумма ущерба по оценкам правоохранительных органов могла составить не менее 77 млн рублей.

Константин Леньков