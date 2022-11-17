Обыски в администрации Василеостровского района закончились задержаниями

В общей сложности пять человек были задержаны в Петербурге после прошедших накануне обысков в администрации Василеостровского района, сообщила 17 ноября "Фонтанка". Все они ждут судов по избранию меры пресечения.

Сотрудниками администрации оказались двое задержанных — это начальник отдела закупок и сотрудник конкурсной комиссии, уточнило издание. Трое других — руководители и учредители охранных предприятий, контракты с которыми о защите районных медучреждений и послужили, по информации "Фонтанки", причиной следственных действий.

Как уточнил телеканал "78", по результатам обысков Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям о мошенничестве, совершенном организованной группой (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и о превышении должностных полномочий группой лиц (ч. 3 ст. 286 УК РФ).

В начале сентября в администрации Василеостровского района уже проходили обыски в связи с уголовным делом о хищении 77 миллионов рублей на подрядах на уборку местных поликлиник. Тогда был задержан и арестован замглавы районной администрации Игорь Пономарев.