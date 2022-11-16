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Новости 18:12

В администрации Василеостровского района прошли обыски

фото ЗакС политика В администрации Василеостровского района прошли обыски

Сотрудники петербургского управления Следственного комитета 16 ноября явились с обысками в здание администрации Василеостровского района, передает "Фонтанка" со ссылкой на свои источники. По сведениям издания, следственные действия проводятся в рамках недавно возбужденного дела о превышении должностных полномочий и мошенничестве. 

В свою очередь, журналистам РБК представители СК подтвердили факт обысков, уточнив, что визит силовиков связан с уголовным делом, заведенным еще в сентябре.

Напомним, в сентябре после обысков в администрации был задержан и арестован замглавы района Игорь Пономарев. Те следственные действия производились в рамках дела о хищениях более 77 млн рублей, выделенных на уборку районных поликлиник. Источник "Фонтанки" утверждает, что новое дело тоже связано с поликлиниками, точнее, с монополией на их охрану.


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